Fethiye’de Kayıp Turist Bulundu

FETHİYE’DE KAYBOLAN TURİSTİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yürüyüş yapmak için Likya Yolu’na çıkan bir Çin vatandaşı, günlerdir kaybolmuş şekilde aranıyordu. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu turistin cansız bedenine ulaşılmıştır. Alınan bilgilere göre, 4 Eylül 2025 tarihinde saat 16.28’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarda, yaklaşık 30 yaşında olan Xu Wenkai isimli Çin uyruklu erkeğin 25 Ağustos 2025 tarihinden beri kayıp olduğu bilgisi aktarılmıştır.

IHBAR ÜZERİNE ARAMA BAŞLATILDI

İhbarda, kaybolan turistin en son Kabak Koyu ile Kelebekler Vadisi arasında yürüyüş yaparken bir fotoğraf paylaştığı belirtilmiş. Bu ihbar üzerine jandarma ekipleri derhal soruşturma başlatmıştır. Fethiye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, yürütülen çalışmalar sonucunda 5 Eylül 2025 tarihinde saat 22.20’de Muğla İl AFAD’dan destek talep etmiştir. AFAD ekipleri gün doğumu ile birlikte bölgeye gönderilerek arama çalışmalarına başlamıştır.

YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA CANSIZ BEDEN BULUNDU

Yoğun çalışmalar sonucunda Xu Wenkai’nin cansız bedenine ulaşılmıştır. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bilgisi edinilmiştir.