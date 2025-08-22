Fethiye’de Kaza, İki Kişi Öldü

KAZA SONUCU AĞIR YARALANMA

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki Arda Dirmilli, tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra yaşamını yitirdi. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi. 12 Ağustos günü saat 20.30 sıralarında Antalya-Seydikemer karayolu Esenköy mevkisindeki döner kavşakta Osman Köse’nin kullandığı otomobil ile M.T.’nin kullandığı diğer otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile Osman Köse’nin yanında bulunan Arda Dirmilli yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Fethiye Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan sıhhi tesisatçı Osman Köse, kurtarılamadı. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Dirmilli ise 10 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayata gözlerini yumdu. Dirmilli’nin Fethiye’de çıraklık eğitim merkezinde eğitim aldığı ve sıhhi tesisat işi yaptığı öğrenildi.

SÜRECEK OLAN SORUŞTURMA

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Bu kazanın detayları ve yaşananlar, toplumda ciddi bir üzüntü yarattı ve güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.