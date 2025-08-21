Haberler

Fethiye’de Kazada Genç Hayatını Kaybetti

AĞIR YARALAR KAZADA YAŞANDI

Muğla’nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafikteki kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki Arda Dirmilli, tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra yaşamını yitirdi. Böylece kazada yaşamını yitirenlerin sayısı iki kişiye çıktı. 12 Ağustos günü saat 20.30 sıralarında, Antalya-Seydikemer karayolu Esenköy mevkisindeki döner kavşakta, Osman Köse’nin yönetimindeki otomobil ile M.T.’nin kullandığı otomobil çarpıştı.

KAZA GÜVENLİK GÜÇLERİNİ HAREKETE GEÇİRDİ

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışma sonucunda sürücülerle birlikte Köse’nin yanındaki Arda Dirmilli de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından acilen Fethiye Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralılardan sıhhi tesisatçı Osman Köse, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arda Dirmilli, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmesine rağmen, 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

DİRİMLİ’NİN MESLEĞİ VE EĞİTİMİ

Dirmilli’nin Fethiye’de çıraklık eğitim merkezinde eğitim aldığı ve sıhhi tesisat işi yaptığı bilgisine ulaşıldı. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ise halen devam ediyor.

