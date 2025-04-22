Fethiye’de Kemere Doğru Mücadele

FATİH ALTUNKAYA RİNGDE

İzmirli antrenör Engin Albayrak tarafından yetiştirilen şampiyon boksör Fatih Altunkaya, Fethiye’deki altın kemer mücadelesi için ringe çıkıyor. Ülkemizi uluslararası arenada temsil eden ve çeşitli organizasyonlarda üç şampiyonluk elde eden “Karakurt” lakaplı boksör, FBO Fight-4 organizasyonunun final maçında mücadele edecek.

ALTUNKAYA’NIN YOLCULUĞU

Daha önce kickboks branşında yer alan Fatih Altunkaya, antrenör Engin Albayrak’ın yönlendirmesiyle boksa yönlendi. Bu süreçte kemer koleksiyonu oluşturan Altunkaya, 27 Nisan Pazar günü Alman boksör Marco Browndovski ile altın kemer için 12 raund sürecek bir karşılaşmada ringde olacak.