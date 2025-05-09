Fethiye’de Mahkeme, Tanıkları Dinledi

DAVADA TANIKLAR DİNLENİYOR

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kayınpederi Şükrü Aysu (53), kayınvalidesi Adile Aysu (52) ve bir villada çalışan Muhammet Akbaba’yı (49) silahla vurarak öldüren, iki kişiyi de yaralayan Özcan Aybey’in yargılandığı davanın ikinci duruşması devam ediyor. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, tanıklar dinleniyor. Sanık Özcan Aybey, hastanede tedavi gördüğü için duruşmaya katılmadı. Bu duruşmada, boşanma aşamasında olan eşi Nazlı Aybey ve kayınbiraderi Nazifcan Aysu tanık olarak ifade verdi.

Nazlı Aybey’İN ŞİKAYETLERİ

Nazlı Aybey, sanık kocası Özcan Aybey’in kendisine gönderdiği bir mesajda, “Senin yüzünden annen baban öldü, sıra sende” dediğini aktardı. Aybey, duruşmadaki ifadesinde, “Eşimle boşanma aşamasındayız. Beni daha önce darp etti, üzerimde sigara söndürdü. Bu konuda ayrı davalar açtık” şeklinde konuştu. Olayın öncesine dair yaşananları ise şöyle açıkladı: “Olaydan bir gün önce babamla Özcan evin tamiratı sırasında kavga etti. Özcan silah çıkardı ve babam ‘vuracaksan vur, alacağın bir can değil mi?’ diye söyledi. Bu kavgadan sonra korktuğumuz için komşumuz E.A.’nın evinde kaldık. Sabah erken, annemle babam dışarı çıktı. Ben evdeyken E.A’nın eşi, ‘Özcan geliyor’ dedi. Saklandım. Dışarı çıktıklarında Özcan, ‘Nazlı burada mı?’ diye sordu. E.A. olmadığımı söyledi. Özcan ayrıldıktan 5-6 dakika sonra silah sesleri duydum.”

KARDEŞİNDEN TEHDİT AÇIKLAMALARI

Nazlı Aybey’in kardeşi Nazifcan Aysu da duruşmada tanıklık etti. Aysu, sanığın kendisini sık sık arayıp tehditlerde bulunduğunu belirtti. “Bana mesaj attı. ‘Anneni babanı öldüreceğim. Kimden başlayayım, annenden mi, babandan mı, senden mi?’ diye yazdı. Defalarca şikayetçi olduk ama yeterince ilgi gösterilmedi” ifadelerini kullandı.

OLAY GÜNÜNDEKİ TANIKLAR

Olay günü, E.A. da tanık olarak mahkemeye ifade verdi. E.A., “Şükrü Aysu ve eşi, olaydan önceki gece bizde kaldı. Sabah erkenden çıkmışlardı. Ben uyuyordum, eşim beni uyandırdı, ‘Özcan geliyor’ dedi. Dışarı çıktım, elinde silahla ‘Nazlı burada mı?’ dedi. Doğruyu söylemesini sağladıktan sonra ayrıldı. Üç dakika sonra silah sesleri geldi. Olay yerine gittiğimde Şükrü Aysu ve eşinin hayatını kaybettiğini gördüm” şeklinde konuştu.

ÖZCAN AYBEY’İN İFADELERİ

Özcan Aybey, davanın önceki duruşmasında cinayetleri işlediğini inkar etti. “Kayınpederim, kayınvalidem ve Muhammet Akbaba’yı ben öldürmedim, o adrese gitmedim” diyerek ifadesini değiştirdi. Mahkeme heyeti, duruşmayı daha ileri bir tarihe erteledi.