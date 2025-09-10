Fethiye’de Mahsur Kalan Adam Kurtarıldı

DAVID CAN MAXIMILIAN ATASU’NUN MAHSUR KALDIĞI AN

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi’nde, yaklaşık 200 metre yükseklikte kayalıklarda mahsur kalan Alman vatandaşı David Can Maximilian Atasu (30) Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi tarafından kurtarılıyor. Atasu, öğle saatlerinde Likya Yolu’nda yürüyüşe çıkmış ve Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Kelebekler Vadisi’nin güney bloğuna geldiğinde zor durumda kalmış.

KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Saat 14.30 sıralarında yapılan ihbar sonrası JAK ekipleri olay yerine intikal ediyor. Ekipler, Atasu’ya ulaşmak için halatlar yardımıyla kayalıklara tırmanıyor. Yaklaşık 3 saat süren yoğun bir çalışmanın ardından, Atasu bulunduğu yerden indirilerek kurtarılıyor.

SAĞLIK DURUMU İYİ

David Can Maximilian Atasu’nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmekte. Olay, bölgedeki doğa yürüyüşlerinin tehlikelerine de dikkat çekiyor.