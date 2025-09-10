Fethiye’de Motorsiklet Kazasında Genç Öldü

MUĞLA’DA TRAFİK KAZASI

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Gökdeniz Erdem (21) hayatını kaybetti. Kaza, 01.00 sularında Fethiye çevre yolu, Çiftlik Işıklı Kavşak’ta gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, oteller bölgesi yönünde ilerleyen 74 AAB 023 plakalı otomobil ile Muğla-Fethiye yönüne doğru giden 45 AIZ 424 plakalı motosiklet çarpıştı.

KAZAYA YETKİLİLER MÜDAHELE ETTİ

Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonucunda Gökdeniz Erdem’in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca otomobilde bulunan iki yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Erdem’in cenazesi, savcının incelemesinin akabinde hastane morguna gönderildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.