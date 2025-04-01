Fethiye’de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

KAZANIN NEDENİ VE MAĞDURUNUN DURUMU

Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde meydana gelen trajik bir kaza sonucunda bir motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Olay, Muğla-Fethiye karayolu üzerindeki İnlice mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Cihan Selahattin Başol (40) isimli sürücünün kullandığı motosiklet, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolünü kaybederek yolun ortasında yer alan beton bariyerlere çarptı. Kaza sonrasında motosikletten savrulan Başol ağır yaralar aldı.

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Kazayı görenler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ve polis ekipleri, hızla bölgeye ulaştı. Kısa bir süre içinde sağlık ekipleri, Başol’a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Cihan Selahattin Başol, doktorların yoğun çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hemen ardından, Başol’un vefat haberi ailesini ve tüm severlerini derin bir üzüntüye boğdu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturmaların devam ettiği bildiriliyor. Yetkililer, kazanın nedenlerini ve olası sorumluları belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.