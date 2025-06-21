Fethiye’de Motosiklet Kazasında Sürücü Öldü

KAZA DETAYLARI

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir elektrikli motosikletin tır ile çarpışması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Kaza, Antalya-Fethiye Karayolu üzerindeki Esenköy Mahallesi Kavşağı’nda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 72 AAC 321 plakalı tır, Şengül Yücel (45) tarafından yönetilen üç tekerlekli elektrikli motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır, yaklaşık 300 metre ilerledikten sonra durabildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın hemen ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri kaza yerine ulaştı. Sağlık ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda motosiklet sürücüsü Yücel’in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kazanın elektrikli motosikletin kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana geldiği iddia ediliyor. Tır sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.