Fethiye’de Motosiklet Kazasında Veli Günay Hayatını Kaybetti

FETHİYE’DE MOTOSEKLET KAZASI

Fethiye ilçesinde motosiklet kazası sonucu Veli Günay (36) hayatını kaybetti. Olay, saat 01.30 sıralarında Cahit Beğenç Bulvarı ile 982. Sokak kesişimindeki kavşakta gerçekleşti. Günay’ın, kazayı yaşadığı esnada kaskının başından fırladığı belirlendi.

KAZA DETAYLARI VE SONUÇLAR

Kontrolünü kaybeden Veli Günay, 48 AHL 728 plakalı motosikletini devirdi. Kaza anında yaralanan Günay, Fethiye Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede gerçekleştirilen müdahalelere rağmen, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Aroya Kruvaziyeri Marmaris’e Geldi

Marmaris, Malta bayraklı Aroya kruvaziyerini ağırladı. 2 bin 684 yolcu ve 1319 personel ile gelen gemi, turistlerin gümrük işlemlerinin ardından şehri keşfetmesini sağladı.
Arnavutköy’de Minibüs Kadına Çarptı

İstanbul Arnavutköy'de bir minibüs sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybederek otobüs durağındaki kadına çarptı. Yaralı kadın hastaneye sevk edildi. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi.

