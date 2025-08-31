Fethiye’de Motosiklet Kazasında Veli Günay Hayatını Kaybetti

FETHİYE’DE MOTOSEKLET KAZASI
Fethiye ilçesinde motosiklet kazası sonucu Veli Günay (36) hayatını kaybetti. Olay, saat 01.30 sıralarında Cahit Beğenç Bulvarı ile 982. Sokak kesişimindeki kavşakta gerçekleşti. Günay’ın, kazayı yaşadığı esnada kaskının başından fırladığı belirlendi.
KAZA DETAYLARI VE SONUÇLAR
Kontrolünü kaybeden Veli Günay, 48 AHL 728 plakalı motosikletini devirdi. Kaza anında yaralanan Günay, Fethiye Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede gerçekleştirilen müdahalelere rağmen, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.