Fethiye’de Motosikletle Gezen Çetin Mutlu

MOTOSİKLET HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, amcasından kalan 1973 model motosikleti orijinal parçalarıyla yenileyen Emre Çetin, şenliklere katılarak kentin sokaklarını motosikletiyle gezmenin mutluluğunu yaşıyor. Berberlik yapan 31 yaşındaki Çetin, amcasının vefatından sonra 2015’te neredeyse hurda durumundaki Rusya yapımı motosikleti satın aldı. Çocukluğundaki motosiklet hayalini gerçekleştirme kararını alan Çetin, geçtiğimiz yıl yaklaşık 150 bin lira harcayarak motosikletini tamir ettirdi. Yasal işlemleri de tamamlayan Çetin, işten arta kalan zamanlarını motosikletiyle değerlendiriyor. Motosikletle Yörük şenliklerine katılan Çetin, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin keyfini çıkarırken, motosikletini görenler zaman zaman onunla fotoğraf çektiriyor.

Çetin, motosikletine duyduğu sevgiyle çocuklarına miras bırakmayı düşünüyor. AA muhabirine verdiği demeçte, “Küçükken babamda da bu motosikletten vardı, motosiklet tutkum çocukluğumdan bu yana devam ediyor” dedi. Amcasından hatıra olan motosiklet için, “Amcam vefat ettikten sonra ekonomik olarak kendimi toparladım ve motosikleti yaptırmaya karar verdim. Motosikleti komple yeniledim. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Bunun için çok mutluyum. Gittiğim her yerde motorun üstünde genç biri gördüklerinde insanlar mutlu oluyor” şeklinde konuştu.

Çetin, motosikletinin 1973 model olduğunu ve bu tutkusu için harcadığı 150 bin liranın beklediği kadar değerli olduğunu ifade etti. Boş zamanlarında Yörük şenliklerine katılmaya çalıştığını aktaran Çetin, “Arkadaşlarımızla 10-15 kişilik motosiklet ekibimizle turlar düzenliyoruz. Gittiğimiz yerlerde yaşlı Yörük amcalar beni görünce mutlu oluyor. Ben de onları böyle görünce mutluluğumu paylaşıyorum. Motosiklete 150 bin lira masraf ettim ama buna acımıyorum. Çünkü çocukluk hayalimi gerçekleştirdim” dedi.

MOTOSİKLETİNE ÖZEN GÖSTERİYOR

Çetin, motosikletini çok değerli buluyor ve iki çocuğunu motosikletle oynamamaları için sürekli uyarıyor. Motosikletine bindiğinde, eve döndüğünde kendisi temizliyor ve yıkamaya vermediğini belirtiyor. “Motosiklet bana amcamdan hatıra kaldı. Hayalimi bununla gerçekleştirdim. İleride çocuklarıma bu motosikleti miras bırakmak istiyorum” diyen Çetin, “Fethiye sokaklarında dolaştığımda turistler ve vatandaşlar motosikletime çok ilgi gösteriyor. Onlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanıyor.