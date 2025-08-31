Haberler

Fethiye’de Motosikletten Düşen Sürücü Öldü

FETHİYE’DE MOTOSİKLET KAZASI

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, kontrolünü kaybederek motosikletten düşen sürücü yaşamını yitirdi. Kaza, Cahit Beğenç Bulvarı ile 982 Sokak kavşağında gece saatlerinde gerçekleşti.

OLAYIN GELİŞİMİ

Alınan bilgilere göre, 48 AHL 728 plakalı motosikletin sürücüsü Veli Günay, henüz tespit edilmeyen bir sebepten dolayı hakimiyetini kaybetti. Kazanın ardından yere düşen Günay yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Günay’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

HASTANEDE KAYBEDİLDİ

Hastanede tedavi altına alınan Günay, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Günay’ın vefat haberi ailesini ve yakınlarını derin bir üzüntüye boğdu. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

