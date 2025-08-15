Haberler

Fethiye’de Orman Yangını Çıktı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir orman yangını meydana geldi. Alevlere hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Yangın, Katrancı Koyu civarındaki ormanda, saat 15.30 sıralarında başladı.

HAVA VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına müdahale etmek amacıyla, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait hava araçları ve arazözler bölgeye yönlendirildi. Ayrıca, yangın söndürme çalışmalarına itfaiye ekipleri de destek veriyor. Alevlere karşı yapılan mücadele hem havadan hem de karadan sürüyor.

Karamürsel’de Orman Yangını Nedeniyle Boşaltma

Karamürsel'deki orman yangını nedeniyle Akçat köyü boşaltıldı. Yangını söndürmek için helikopterler ve arazözlerle yoğun bir mücadele sürdürülüyor.
Kocaelispor, Samsunspor’la Yarın Oynayacak

Kocaelispor, 22 yıl aradan sonra Süper Lig'de Samsunspor ile yeniden buluşacak. İki takım, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında karşılaşacak.

