Fethiye’de Orman Yangını Çıktı

FETHİYE’DE ORMAN YANGINI BAŞLADI

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir orman yangını meydana geldi. Alevlere hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Yangın, Katrancı Koyu civarındaki ormanda, saat 15.30 sıralarında başladı.

HAVA VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına müdahale etmek amacıyla, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait hava araçları ve arazözler bölgeye yönlendirildi. Ayrıca, yangın söndürme çalışmalarına itfaiye ekipleri de destek veriyor. Alevlere karşı yapılan mücadele hem havadan hem de karadan sürüyor.