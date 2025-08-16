Fethiye’de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

FETHİYE’DE ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Fethiye ilçesinde, dün meydana gelen orman yangını, hem hava hem de karadan yapılan müdahale ile 2,5 saat içinde söndürüldü. Yangının ilk belirlemelere göre 0,8 hektar alanı etkilediği ifade ediliyor.

YANGININ ÇIKIŞ NOKTASI VE MÜDAHALE

Katrancı Koyu çevresinde, yangın dün saat 15.30 sularında meydana geldi. Çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangına müdahale amacıyla Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye iki helikopter, iki amfibik uçak, on arazöz, dört su ikmal aracı ve çok sayıda orman işçisi gönderdi. İtfaiye ekipleri de söndürme sürecinde destek sağladı. Alevler, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle saat 18.00 itibarıyla kontrol altına alındı. Yangında zarar gören alanın ise 0,8 hektar olduğu bildirildi.