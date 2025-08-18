Fethiye’de Orman Yangını Kontrol Altında

MUĞLA’DA ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Kargı Mahallesi’nde, Akmaz Plajı yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin hem havadan hem de karadan gerçekleştirdiği yoğun müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi henüz netleşmezken, rüzgarın etkisiyle ateşin kısa sürede yayıldığı öğrenildi.

YEREL DESTEK VE MÜDAHALE

Yangınla mücadele için bölgeye pek çok orman ekibi, itfaiye araçları ve helikopter sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla bölge halkı da destek verdi. Havadan helikopterler sürekli sorti yaparken, karada ise arazözler ve iş makineleri aktif olarak görev aldı. Yaklaşık bir saat süren yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınıp, soğutma süreçlerine geçildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı belirtildi.