Fethiye’de Orman Yangını Söndürüldü

FETHİYE’DE ORMAN YANGINI ÇIKTI

Muğla’nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Esenköy Mahallesi’nde futbol sahasının yanındaki ormanlık alanda, henüz netleşmeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile Fethiye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve yangın söndürme işçileri yönlendirildi.

EĞİTİMLİ EKİPLERİN HIZLI MÜDAHALESİ

Bölgeye bir an önce ulaşan ekiplerin seri müdahalesi sayesinde alevler kısa bir süre içerisinde söndürüldü. Yangın sonrası, yerel ekipler tarafından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.