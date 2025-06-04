Haberler

Fethiye’de Restoran Tavanı Çöktü

FETHİYE’DEKİ RESTORANDA TAVAN ÇÖKÜYOR

Fethiye’de bir restoranda yaşanan tavan çökmesi sonucu 1 çocuk ve 4 yetişkin olmak üzere toplamda 5 yabancı uyruklu kişi yaralanıyor. Olay, Karagedik Mahallesi’nde bulunan bir restoranda gerçekleşiyor.

MÜŞTERİLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Elde edilen bilgilere göre, restoranın tavanında kullanılan malzemeler aniden oturan müşterilerin üzerine düşüyor. Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiriyor. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk ediliyor. Yaralı olan 5 kişi, ilk müdahale sonrasında Fethiye’deki çeşitli hastanelere yetiştiriliyor. Olayla ilgili olarak detaylı inceleme başlatılıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

BIST 100 Endeksi Yükseldi, 9.335,85

BIST 100 endeksi, sabah seansında yüzde 0,63 artışla 9.335,85 puana ulaştı. Sanayi, hizmetler, teknoloji ve mali sektörler kazanç sağladı.
Haberler

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Tarihi Marşları Seslendirdi

Mehteran Birliği, Topkapı Sarayı'nda tarihi marşları seslendirerek yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti. Gösterimler yaz boyunca üç sarayda devam edecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.