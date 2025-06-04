Fethiye’de Restoran Tavanı Çöktü

FETHİYE’DEKİ RESTORANDA TAVAN ÇÖKÜYOR

Fethiye’de bir restoranda yaşanan tavan çökmesi sonucu 1 çocuk ve 4 yetişkin olmak üzere toplamda 5 yabancı uyruklu kişi yaralanıyor. Olay, Karagedik Mahallesi’nde bulunan bir restoranda gerçekleşiyor.

MÜŞTERİLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Elde edilen bilgilere göre, restoranın tavanında kullanılan malzemeler aniden oturan müşterilerin üzerine düşüyor. Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiriyor. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk ediliyor. Yaralı olan 5 kişi, ilk müdahale sonrasında Fethiye’deki çeşitli hastanelere yetiştiriliyor. Olayla ilgili olarak detaylı inceleme başlatılıyor.