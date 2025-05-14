Fethiye’de Şiir Dinletisi Gerçekleşti

FETHİYE’DE ŞİİR DİNLETİSİ GERÇEKLEŞTİ

Muğla’nın Fethiye ilçesinde öğretmen, öğrenciler ve veliler bir şiir dinletisi düzenledi. Menteşeoğlu Şehit Orçun Munyas İlkokulu’ndan 2-C sınıfı öğretmeni Mahinur Göker Aktaş’ın organizasyonunu üstlendiği etkinlik, Şehit Sümer Deniz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin konferans salonunda yapıldı. “Şiirin kanatlarında çocuk sesleri” temasıyla gerçekleştirilen bu etkinlikte öğretmen ve öğrenciler, tanınmış şairlerin eserlerini seslendirdi.

VELİLER DE ŞİİRE EŞLİK ETTİ

Dinletide bazı öğrenci velileri de şiirler okudu ve enstrümanlarıyla öğrencilere eşlik etti. Etkinliğin sonunda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya ile okul müdürü Alim Kılçar, sahneye çıkarak katılımcılara çiçek takdim etti. Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, Şube Müdürü Ekrem Gürhan, Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürü İlkay Şumur ile veliler ve davetliler katıldı.