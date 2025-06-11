Fethiye’de Sivil Toplum Kuruluşları Bilgilendi

ATIK İŞLEME TESİSLERİNDE BİLGİ ALINDI

Fethiye’de farklı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, atık işleme ve getirme tesislerini ziyaret ederek bilgi aldı. Bu ziyaretler, Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirildi. Temsilciler, Fethiye Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Selver Hatice Kabak ile birlikte Kaydem Atık İşleme Tesisi ve Fethiye Belediyesi Atık Getirme Merkezi’ndeki çalışmaları yakından inceledi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Ziyaret sırasında Kabak, tesisin işleyişi ve sürdürülen faaliyetler hakkında detaylı bilgi verdi. Ayrıca, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine çevre koruma konusundaki duyarlılıkları için teşekkür etti. Kabak, “İklim değişikliği ile mücadele, atıkların doğru yönetilmesi gibi çevre koruma faaliyetlerine, birlikte hareket edersek, bilinçli davranırsak pozitif yönde katkı sağlayabiliriz.” ifadelerini kullandı. Bu tür etkinliklerin yapılması, çevre bilincini artırma açısından büyük önem taşıyor.