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Fethiye’de Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

TEKNEDEKİ İKİ KİŞİ KURTARILDI

Muğla’nın Fethiye ilçesinin açıklarında sürüklenmekte olan bir tekne, ekipler tarafından kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün ekipleri, içerisinde 2 kişinin bulunduğu ve 20 metre uzunluğunda olan teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarını aldıktan sonra hemen bölgeye intikal etti.

TEKNE YANAŞTIRILDI VE KURTARMA İŞLEMLERİ YAPILDI

Kıyı Emniyeti’ne ait KIYEM-5 hızlı tahlisiye botu, sürüklenen tekneyi yedekleyerek Karagözler bölgesine yanaştırdı. Ekiplerin başarılı çalışmaları sonucunda teknedeki 2 kişi güvenli bir şekilde kurtarıldı.

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