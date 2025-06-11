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Fethiye’de Tekne Yangını Meydana Geldi

TEKNEDE YANGIN ÇIKTI

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bulunan bir teknede yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, Göcek Limanı önünde denizde yer alan teknede henüz belirlenemeyen bir sebeple alevler yükselmeye başladı. Aniden büyüyen yangın, tekneyi tamamen sardı.

EĞİTİM EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangının bildirilmesi üzerine, bölgeye limana ait söndürme teknesi ve sahil güvenlik ekipleri gönderildi. Ekipler, teknedeki alevlere müdahale etti. Yangın sona erdiğinde tekne tamamen yanmış durumda iken, tekne sahibinin denize atlayarak kurtulduğu ve hafif yaralar aldığı öğrenildi.

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