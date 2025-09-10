Haberler

Fethiye’de trafik kazasında Gökdeniz Erkmen öldü

TRAFFİK KAZASINDA CAN KAYBİ

Muğla’nın Fethiye ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 21 yaşındaki Gökdeniz Erkmen hayatını kaybetti. Kaza, çevre yolu Çiftlik Işıklı Kavşak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İrfan E. (60) yönetimindeki 74 AAB 023 plakalı otomobil ile Gökdeniz Erkmen (21) yönetimindeki 45 AIZ 424 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Gökdeniz Erkmen, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ayrıca, otomobilde bulunan iki kişi yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma halen devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Bursa’da El Bombası İmha Edildi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Akharem Mahallesi çevresinde bulunan bir patlamamış el bombası, jandarma tarafından etkisiz hale getirildi.
Haberler

Bolu Geçişinde Kaza Meydana Geldi

TEM Otoyolu'nda lastiği patlayan yolcu otobüsüne çarpan kamyon kazasında yedek şoför yaralandı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.