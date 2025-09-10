Fethiye’de trafik kazasında Gökdeniz Erkmen öldü

TRAFFİK KAZASINDA CAN KAYBİ

Muğla’nın Fethiye ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 21 yaşındaki Gökdeniz Erkmen hayatını kaybetti. Kaza, çevre yolu Çiftlik Işıklı Kavşak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İrfan E. (60) yönetimindeki 74 AAB 023 plakalı otomobil ile Gökdeniz Erkmen (21) yönetimindeki 45 AIZ 424 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Gökdeniz Erkmen, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ayrıca, otomobilde bulunan iki kişi yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma halen devam ediyor.