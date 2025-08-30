Haberler

Fethiye’de Türk Bayrağı Dalgalandı

KUTLAMA ETKİNLİĞİ ÖZGÜN BİR TARZDA YAPILDI

Fethiye ilçesinde, dünya çapında tanınan Ölüdeniz Kumburnu Plajı’nda 10 kişilik JAK timi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla jet ski ile denize açılıyor. Ekip, 10 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindeki Türk bayrağını suya sererek Ölüdeniz’in eşsiz manzarasıyla birlikte dalgalandırıyor.

MANZARA VE GÖRÜNTÜLER İLE GÖZ DOLDURDU

Aynı boyutlardaki başka bir Türk bayrağı ise kayalıklarda iple açılıyor. Bu anlamlı kutlama, dron ile havadan kaydedilerek görsel bir şölen oluşturuyor.

Beypazarı’nda 30 Ağustos Etkinlikleri Yapıldı

Beypazarı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Karlıova’da Zafer Bayramı Töreni Yapıldı

Karlıova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlandı. Etkinlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Vatandaşlar ve yetkililer katıldı.

