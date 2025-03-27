Fethiye’de Uyuşturucu Suçlusuna Hapis Cezası

UYUŞTURUCU TİCARETİNDE YAKALAMA

Muğla’nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı JASAT Birimi, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

OPERASYONUN DETAYLARI

Bu bağlamda, C.Ö. adlı şahıs, “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama” suçları nedeniyle kesinleşmiş hapis cezasıyla Fethiye’de düzenlenen bir operasyon sonucunda ele geçirildi. Gözaltına alınan C.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilirken, mahkeme tarafından tutuklandı. C.Ö., Eşen T Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

DEVAM EDEN OPERASYONLAR

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarına kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.