Fethiye’de, Uyuşturucu Suçundan Aranan S.G. Yakalandı

Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir kişi, jandarma ekiplerince başarılı bir şekilde yakalandı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını aktif bir şekilde sürdürüyor.

Şahsın Tespiti ve Operasyon

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, ekipler, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile hakkında yakalama kararı bulunan S.G.’nin Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi’nde bulunduğunu belirledi. Hemen harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla S.G.’yi kıskıvrak yakaladı.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Gözaltına alınan S.G., gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Burada yapılan değerlendirmelerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.