Fethiye’de Yamaç Paraşütü İhalesi

YAMAÇ PARAŞÜTÜ UÇUŞU ESNASINDA KAZA

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, dünya çapında tanınan yamaç paraşütü merkezi olan Babadağ’dan yapılan uçuş sonrasında, yedek paraşütü açılmayan kadın pilot denize düştü. Hafif yaralı olarak kurtarılan pilotun isminin Esra S. olduğu öğrenildi. Eğitim almak üzere Fethiye’ye gelen Esra S., sabah saatlerinde teleferikle Babadağ’a çıkarak bin 700 metrelik pistten tekli (single) uçuş gerçekleştirdi.

P ARAVAN KAZA VE KURTARMA OPERASYONU

Gökyüzünden Ölüdeniz’i izleyen Esra S., kıyıya yaklaşık 300 metre mesafede ve 150 metre yükseklikte uçuş yaparken bir anda denize doğru savruldu. Yedek paraşütünü açmayı başaramayan Esra S.’yi gören sürat tekneleri, boğulma tehlikesi ile karşı karşıya kalan yamaç paraşütü tutkununu kurtarmak için hemen harekete geçti. Bu arada, olayın yaşandığı bölgedeki bazı vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım talep etti.

SALIM VE YARDIM EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Sürat teknesi, kısa sürede Esra S.’ye ulaşıp onu denizden çıkararak tekneye aldı. Olayın yaşandığı alana sağlık, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Belcekız Plajı’na sürat teknesi ile getirilen Esra S.’ye burada sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Müdahalenin ardından genç paraşütçü sedyeye alınarak ambulansa taşındı. Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Esra S.’nin hafif yaralı olduğu ve sağlık durumunun ciddi olmadığı bildirildi.

– MUĞLA