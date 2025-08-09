Fethiye’de Yamaç Paraşütü İnişiyle Yaralılar Kurtarıldı

KAYALIK ALANA SERT İNİŞ YAPILDI

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, yedek paraşütle kayalık bir alana sert iniş yapan yamaç paraşütü pilotu ve yolcusu, yaklaşık 3 saat süren bir kurtarma operasyonuyla güvenli bir bölgeye tahliye edildi. Yamaç paraşütü pilotu olan Elif A, Almanya uyruklu yolcusu ile birlikte Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Babadağ’ın 1900 metredeki pistinden uçuş yapmak üzere havalandı.

KURTARMA EKİPLERİ HIZLA SEVK EDİLDİ

Uçuşun başlangıcında her şey yolunda giderken, pilot ve yolcu daha sonra yedek paraşütle kayalık bir alana sert bir iniş yaptıklarını gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Gelen ihbar üzerine, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) olay yerine yönlendirildi.

AÇIK ARAZİDE KURTARMA OPERASYONU

Bölgeye gelen ekipler, yaralıları kurtarmak için iple kurtarma istasyonu kurarak kayalık alana inmek için hazırlık yaptı. Yaralıların bulunduğu noktaya ulaşan kurtarma ekipleri, hem pilotu hem de yolcusunu yaklaşık 3 saat süren bir operasyonla güvenli bir bölgeye tahliye etti. 112 Acil Sağlık ekipleri, hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.