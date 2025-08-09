Fethiye’de Yamaç Paraşütü Kazası Yaşandı

OLAYIN GELİŞİMİ

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yedek paraşütle kayalık bir alana iniş yapan yamaç paraşütü pilotu ve yolcusu başarılı bir şekilde kurtarıldı. Yamaç paraşütü pilotu Elif A, Almanya uyruklu yolcusu ile birlikte Babadağ’daki 1900 metrelik pistten yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirdi. İkili, gökyüzünde bir süre süzüldükten sonra yedek paraşütle kayalık alana sert bir iniş yaptı.

KURTARMA OPERASYONU

Durumu fark edenlerin yaptığı ihbar üzerine, bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) sevk edildi. Ekipler, bölgeye iple kurtarma istasyonu kurarak yaklaşık 3 saat süren bir operasyonla yaralıları kayalık alandan güvenli bir bölgeye taşıdı.

SAĞLIK DURUMU

Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçede bulunan hastanelere kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.