Fethiye’de Yamaç Paraşütü Kazası Yaşandı

MAĞDURUN İFADESİ VE OLAYIN SEBEBİ

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kayalık bir alana düşen Alman yamaç paraşütü pilotu hayatını kaybetti. Tatile gelen 81 yaşındaki Volker Gerhard Wagner, yamaç paraşütü deneyimi için Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Babadağ’ın 1700 metre pistine geldi. Atlayış öncesi hazırlıklarını tamamladıktan sonra tekli (single) bir atlayış gerçekleştiren Wagner, bir süre sonra kayalık bir bölgeye düştü.

KAZA SONRASI YAPILAN MÜDAHALELER

Olayın ardından çevredeki insanlar durumu yetkililere bildirdi. Hızla bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve Jandarma Arama Kurtarma timi yönlendirildi. Ekipler, Wagner’in düştüğü yerde yaptığı kontrolde, yaşamını yitirdiğini tespit etti. Alman turistin cesedi, sedyeyle kara yoluna taşındı ve ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.