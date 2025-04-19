Fethiye’de Yangın Çatıyı Sardı

FETHİYE’DE YANGIN KORKUSU

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, iki katlı bir evin çatısında çıkan yangın, korku dolu anlara neden oldu. Yangının neden olduğu alevler, olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, Fethiye ilçesindeki Karaçulha Mahallesi’nde, Mustafa Severoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

YANGININ NEDENİ SORU İŞARETİ

Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı, iki katlı evin çatısında alevler yükselmeye başladı. Yangını gören çevre halkı, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım talep etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

CİDDİ HASAR VE AİLENİN ÜZÜNTÜSÜ

Yangın, evin çatı katında önemli hasarlara yol açarken, o sırada evde bulunan aile büyük bir üzüntü yaşadı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.