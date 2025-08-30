Fethiye’de Yangın, Ev Kullanılamaz Hale Geldi

FETHİYE’DE YANGIN KORKUTTU

Muğla’nın Fethiye ilçesinde meydana gelen yangında tek katlı bir ev tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangın, 64 yaşındaki ev sahibi Hasan Yeşil’in, evi ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından yaşandı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde, Fethiye Kalesi yakınlarında saat 17.00 sıralarında gerçekleşti.

İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yangının hızlı bir şekilde büyümesi üzerine çevredeki vatandaşların ihbarı doğrultusunda itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin yangına yaptığı müdahale yaklaşık 1 saat sürdü ve yangın kontrol altına alındı. Ancak, evin durumu kullanılmaz hale gelmesiyle sonuçlandı. Yangınla ilgili olarak yürütülen soruşturmada, bazı tanıkların ifadelerine dayanarak Hasan Yeşil’in kendi evini ateşe verdiği öne sürüldü. Yeşil, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.