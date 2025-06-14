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Fethiye’de Yangın Evin Çatı Katında

MUĞLA’DA ÇATI KATINDA YANGIN ÇIKTI

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, iki katlı bir evin çatı katında meydana gelen yangın önemli hasara yol açtı. Çatalarık Mahallesi, Değirmenbaşı mevkisinde, belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın başladı.

YANGIN MÜDAHALESİ HIZLA GERÇEKLEŞTİ

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletmesi ile birlikte, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yapılan müdahaleler sonucunda yangın söndürüldü. Ancak, yangın sebebiyle evin çatı katı tamamen kullanılamaz hale geldi.

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