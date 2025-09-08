Fethiye’de Yaralanan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

FETHİYE AÇIKLARINDA YARALANMA OLAYI

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında bir gezi teknesinde yaralanan bir çocuk, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, ilçenin açıklarında yer alan gezi teknesinde bir çocuğun yaralandığı yönünde ihbar alındı.

TAHLİYE İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bu ihbar üzerine hızlı bir şekilde olay yerine ekip yönlendirildi. Sahil güvenlik ekipleri, yaralanan çocuğun tıbbi tahliyesini başarıyla gerçekleştirdi. Yaralı çocuk, acil müdahale için hastaneye kaldırıldı.