Fethiye’de Yaralanan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

FETHİYE AÇIKLARINDA YARALANMA OLAYI

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında bir gezi teknesinde yaralanan bir çocuk, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, ilçenin açıklarında yer alan gezi teknesinde bir çocuğun yaralandığı yönünde ihbar alındı.

TAHLİYE İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bu ihbar üzerine hızlı bir şekilde olay yerine ekip yönlendirildi. Sahil güvenlik ekipleri, yaralanan çocuğun tıbbi tahliyesini başarıyla gerçekleştirdi. Yaralı çocuk, acil müdahale için hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ’da Anne Ve Oğlu Yaralandı

Saray ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 7 yaşındaki oğlu bir minibüsün çarpması sonucu yaralandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin imzalanmasıyla küresel farkındalık yaratmayı amaçladıklarını duyurdu.

