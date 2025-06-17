Fethiye’de Yavru Kedi Kurtarıldı

YAVRU KEDİ KURTARILDI

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Fethiye’nin Karagedik Mahallesi’nden Fethiye Salı Pazarı’na giden Mürüvvet Kazaroğlu, aracını park ettiği anda motordan gelen kedi sesini duydu. Bu sesi dikkatle dinleyen Kazaroğlu, motor kısmında bir yavru kedinin sıkıştığını fark ederek hemen itfaiye ile irtibata geçti.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sorunlu bölgeye titizlikle yaklaşarak yavru kediyi kurtarma çalışmasına başladı. Ekiplerin gayreti ile kurtarılan kedi, sağ salim olarak sahibine teslim edildi. Mürüvvet Kazaroğlu, kedileri besleyen biri olduğunu ancak yavru kedilerin kendisine yaklaşmadığını belirtti. “Yavru kedilerden biri aracın içine girmiş, biz de fark etmedik. Arabadan inince kedinin sesini duyduk, o zaman fark ettik. Hemen itfaiye çağırdık. Sağ olsunlar, hemen kediyi müdahale edip kurtardılar.” şeklinde konuştu.

İNANILMAZ BİR KURTULUŞ HİKAYESİ

Kazaroğlu’nun bu durumu fark etmesi ve hızlı hareket etmesi, yavru kedinin sağlığı açısından büyük önem taşıdı. Olay, hayvan dostlarının dikkatli olması ve gerektiğinde yetkililerle iletişime geçmenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu tarz olaylar, hayvanların güvenliği ve korunması için gereken bir konu olarak gündemde kalmaya devam ediyor.