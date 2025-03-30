Fethiye’de Yerli Turist Hareketliliği Arttı

YERLİ TURİST HAREKETLİLİĞİ ARTTI

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Fethiye’de yerli turistlerin sayısında belirgin bir artış gözlemlendi. Yağışlı havanın geride kalmasının ardından güneşin kendini göstermesi, tatilcileri Çalış Plajı’na çekti. Bununla birlikte, bölge esnafı beklenen yoğunluğun henüz tam anlamıyla oluşmadığını ifade etti. Türkiye’nin önemli turizm noktalarından biri olan Fethiye, bayram süresince ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

ÇALIŞ PLAJI’NDA KEYİF

Ramazan Bayramı’nda tatil yapmak için Fethiye’yi tercih eden yerli turistler, güzel hava ile birlikte Çalış Plajı’nda vakit geçirmeyi tercih etti. Sahilde yürüyüş yapan ve deniz kenarında oturarak manzaranın tadını çıkaran tatilciler, fotoğraf çektirmeyi de unutmadı. Ancak yerel esnaf, bayram hareketliliğinin beklentilerinin altında seyrettiğini belirtti.

MEMNUNİYETLERİNİ PAYLAŞTILAR

Fethiye’ye bayram tatili için gelen ziyaretçiler, deneyimlerini dile getirirken, şehir dışından çalışmak için gelenler de tatilin tadını çıkardıklarını belirtti. Isparta’dan gelen bir tatilci, “Bayram güzel geçiyor, ilk kez Fethiye’ye geldik ve çok beğendik” açıklamasında bulundu. Mardin’den çalışmak için Fethiye’ye gelen bir başka vatandaş ise, Çalış Plajı’na gezmek ve dinlenmek için geldiğini aktarırken, herkese iyi bayramlar diledi.

DUYGULARINI PAYLAŞTILAR

Sinema oyuncusu Fayat Budak da bayramı sevdikleriyle birlikte geçirmenin mutluluğunu yaşarken, “Bayram vesilesiyle bütün dünya insanlarının vicdanlı, iyi ve güzel olmasını temenni ediyorum” dedi. Ankara’dan gelen Alper Öncü ise bayramın mükemmel geçtiğini belirterek, “Fethiye’de olmaktan mutluyuz. Çalış Plajı’nda güzel vakit geçiriyoruz. Bayramın insanlığa sevgi ve barış getirmesini diliyorum” ifadesinde bulundu. Çalış’ta bir restoranda çalışan Yunus Emre de bayramda çalışmanın zorlayıcı olduğunu ancak tatilcileri ağırlamaktan memnun olduklarını vurguladı. “Sabah saatlerinde yoğunluk yoktu ama güneş açınca hareketlilik başladı. Beklentimizin altında bir yoğunluk var ama yine de bayram coşkusu hissediliyor. Herkesin bayramını içtenlikle kutluyorum” şeklinde konuştu.

MUĞLA’DA BAYRAM COŞKUSU