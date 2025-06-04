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Fethiye’de Zıpkınla Balık Avlayan Boğuldu

FETHİYE’DE BOĞULMA OLAYSI

Muğla’nın Fethiye ilçesinde denize zıpkınla balık avlamak için giren bir şahıs, boğulma sonucu yaşamını yitiriyor. Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Belcekız Plajı önlerinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiriyor.

SAVCILIK VE SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar sonrasında bölgeye hızlı bir şekilde sahil güvenlik ve sağlık ekipleri yönlendiriliyor. Sahil Güvenlik ekibi, denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini tespit ediyor. Yapılan araştırmalar sonucu boğulan şahsın Hakan H. olduğu belirleniyor. Hakan H.’nin cenazesi, gerekli işlemler için Muğla Adli Tıp Kurumu’na götürülüyor. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Hakan H. zıpkınla balık avlama girişiminde bulunuyordu.

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