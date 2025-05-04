Fethiye’deki Güreşlerin Galibi Aktürk

FETHİYE’DE YAĞLI GÜREŞLERDE BAŞPEHLİVAN EN YÜKSEĞE ÇIKTI

Muğla’nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen 3. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı Feyzullah Aktürk oldu. Fethiye Belediyesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğiyle düzenlenen organizasyon, Karaçulha Mahallesi’ndeki futbol sahasında yapıldı. Etkinliğe, 67’si başpehlivan olmak üzere toplamda 1013 güreşçi katılım gösterdi. Kıyasıya geçen mücadelelerde, finalde Orhan Okulu’nu yenen Feyzullah Aktürk, başpehlivan unvanını kazandı.

AĞALIK YARIŞMASINDA REKOR YATIRIM

Güreş ağalığı için dört kişinin yarıştığı açık artırma, büyük bir ilgi gördü. Açık artırmayı, 7 milyon 548 bin lira bedelle geçen yılın ağası iş insanı Bayram Kiremitli’nin oğlu Batuhan Kiremitli kazandı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, etkinliğe olan yoğun katılımı basın mensuplarıyla paylaştı. Karaca, bu organizasyonu gelecek yıllarda da düzenleyerek geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

PROTOKOL VE İZLEYİCİLER İLGİ GÖSTERDİ

Güreşleri, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, çevre ilçelerin belediye başkanları ve pek çok protokol üyesinin yanı sıra çok sayıda izleyici takip etti. Bu yoğun katılım, etkinliğin Fethiye’de ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.