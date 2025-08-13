Fethiye’deki Kaza Sonucu Sürücü Öldü

TRAFAİK KAZASINDA AĞIR YARALANAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Muğla’nın Fethiye ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Seydikemer – Fethiye karayolu üzerindeki motokros parkuru kavşağında gece saatlerinde meydana geldi.

ÇARPŞMANIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Osman Köse’nin kullandığı 48 AOR 968 plakalı otomobil ile M.T. idaresindeki 48 ARH 037 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler Osman Köse ve M.T. ile yolcu olarak bulunan A.D. yaralandı. Olayı gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı ve ardından ambulansla hastaneye taşındı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Osman Köse, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar M.K. ve A.D.’nin tedavileri ise devam ediyor.