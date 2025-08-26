Haberler

Fethiye’deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla’nın Fethiye ilçesinde ortaya çıkan orman yangını, yapılan hava ve kara müdahaleleriyle kontrol altına alındı. Yakacık Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana geldi.

ETKİLİ MÜDAHALE İLE YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbarların ardından, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve itfaiye personeli hızla olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin etkin müdahalesi sayesinde yangın, kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Yangının söndürülmesinin ardından, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Bu, olası yeniden alevlenmelerin önlenmesi açısından önemli bir adım teşkil ediyor.

ÖNEMLİ

