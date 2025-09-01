Haberler

Fethiye’deki Teknik Arıza Kurtarıldı

TEKNE KURTARMA OPERASYONU

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen bir tekneye yönelik kurtarma çalışmaları başarıyla sonuçlandı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde üç kişinin bulunduğu ve beş metre uzunluğundaki teknenin Şeytan Adası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarını aldıktan sonra hızlıca bölgeye hareket etti.

KURTARILAN ÜÇ KİŞİ

Ekipler, bölgeye ulaştığında 3 kişiyi kurtardı. Takip eden süreçte, tekne TAHLİSİYE-5 botuna yedeklenerek güvenli bir şekilde Fethiye Marina’ya yanaştırıldı. Bu başarılı operasyon, yerel ekiplerin hızlı müdahale yeteneğini bir kez daha gözler önüne serdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Manisa Turgutlu’da Yangın Çıktı, İki Yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki inşaat alanında meydana gelen yangında iki kişi dumandan etkilendi ve hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Haberler

Eflani’de Orman Yangını Nedeniyle Gözaltı

Eflani'de çıkan orman yangını nedeniyle 5 Afgan işçi gözaltına alındı. Yangının, yemek yedikleri çadırın alev alması sonucu meydana geldiği düşünülüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.