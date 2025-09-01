Fethiye’deki Teknik Arıza Kurtarıldı

TEKNE KURTARMA OPERASYONU

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen bir tekneye yönelik kurtarma çalışmaları başarıyla sonuçlandı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde üç kişinin bulunduğu ve beş metre uzunluğundaki teknenin Şeytan Adası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarını aldıktan sonra hızlıca bölgeye hareket etti.

KURTARILAN ÜÇ KİŞİ

Ekipler, bölgeye ulaştığında 3 kişiyi kurtardı. Takip eden süreçte, tekne TAHLİSİYE-5 botuna yedeklenerek güvenli bir şekilde Fethiye Marina’ya yanaştırıldı. Bu başarılı operasyon, yerel ekiplerin hızlı müdahale yeteneğini bir kez daha gözler önüne serdi.