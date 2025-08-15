Haberler

Fethiye’deki Yangın Kontrol Altında Alındı

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Katrancı koyunda başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri sayesinde kısmen kontrol altına alındı. Yangın, Katrancı Koyu civarındaki ormanlık alanda, henüz tespit edilemeyen bir nedenle patlak verdi.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangınla mücadele kapsamında havadan iki uçak ve iki helikopter kullanıldı. Yanmakta olan alanın denizle yakın olması, havadan gerçekleştirilen müdahalelerin daha etkili olmasını sağladı. Uçak ve helikopterler, yangının ilerlemesini engellemek üzere sık sık sortiler yaptı. Alevlerin önünü almak amacıyla gerçekleştirilen bu müdahalelerin ardından, uçaklar bölgeden ayrılırken helikopterler, yangın sonrası soğutma çalışmalarına devam etti.

