Fethiye’deki Yangında Ölen Çift Defnedildi

FETHİYE’DE YAŞLI ÇİFTİN TRAJİK HAYATINI KAYBETMESİ

Muğla’nın Fethiye ilçesinde meydana gelen bir yangında hayatını kaybeden yaşlı bir çift, yan yana toprağa verildi. Fethiye’nin Nif Mahallesi’nde bulunan ve tek katlı olan müstakil evde, Murat (83) ve Naciye Ekiz (81) çifti yangın sonucunda yaşamını yitirdi.

CENAZE TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Yaşlı çiftin cenazeleri, Eski Cami’de gerçekleştirilen namazın ardından Merkez Mezarlığına defnedildi. Yan yana son yolculuklarına uğurlanan Murat ve Naciye Ekiz’in cenaze törenine çok sayıda vatandaş katılarak destek verdi.