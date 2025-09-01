Fethiye’deki Yelkenli Tekne Kurtarıldı

KURTARMA OPERASYONU BAŞLATILDI

Fethiye ilçesi açıklarında, makine arızası meydana gelen bir yelkenli tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. 10 metre uzunluğundaki tekne, içinde bulunan iki kişi ile birlikte, akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı.

ACİL YARDIM ÇAĞRISI YAPILDI

Tekneden yapılan yardım çağrısının ardından, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Tahlisiye-5 can kurtarma botu olay yerine yönlendirildi. Kurtarma ekipleri, sürüklenen tekneyi güvenli bir şekilde yedekleyerek, özel bir marinada emniyete aldı.