Fethiye İdman Yurdu Zirvede Tek Başına

FETHİYE İDMAN YURDU ZİRVEYE YERLEŞTİ

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup 25. haftasında Fethiye İdman Yurdu, 1966 Edremitspor’u 1-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Fethiye İdman Yurdu, bu maçı kendi evinde oynadı ve 71. dakikada Mustafa Acun’un attığı golle sahadan galip ayrıldı. Böylece puanını 56’ya çıkaran Fethiye İdman Yurdu, zirvedeki konumunu sağlamlaştırdı. Takım, 25 maçta 17 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Fethiye İdman Yurdu, bir sonraki maçında 6 Nisan’da Tepecikspor ile karşılaşacak.

MAÇIN DETAYLARI

Bu mücadelede hakem olarak Berk Çekal, Melih Kurtuluş ve Denizcan Şahin görev aldı. Fethiye İdman Yurdu’nun kadrosu ise şu oyunculardan oluştu: Faruk Polat, Cantürk Güngör, Mahmut Güleç, Mustafa Acun (İlkan Atak dk. 86), Osman Demir (Yunus Emre Çabuker dk. 80), Latif Aklan, Muhammet Furkan Keskinoğlu (Cihat Kahraman dk. 68), Hakan Çorlak, Yusuf Can Balı (Ahmet Zeki Barlas dk. 68), Sinan Yıldırım (Yaşar Miralp Aslantürk dk. 80) ve Burak Baba. Takımın teknik direktörü Ömer Faruk Uzuner olarak görev yapıyor.

Edremitspor cephesi ise Enes Gür, Samet Önger, Fatih Bektaş, Oğan Sarp Meriç (Ahmet Emin Aksakal dk. 74), Kartal Öztaşkın, Batuhan Boyoğlu, Baran Kaya, Muhammet Mustafa Gundak (Mahmut Uçaş dk. 55), Furkan Safı (Osman Ersöz dk. 84), Yusuf Kerem Kalkandere ve Adem Parlak isimlerinden oluştu. Teknik direktörü Tarık Kısa olan 1966 Edremitspor, karşılaşma boyunca amansız bir mücadele sergiledi, ancak galip gelemedi.

HAKEMLER VE SARIKARTLAR

Karşılaşmada yaşanan sıcak anlardan biri de sarı kartlar oldu. Fethiye İdman Yurdu’ndan Hakan Çorlak, Latif Aklan, Osman Demir, Mustafa Acun ve İlkan Atak; Edremitspor’dan ise Muhammet Mustafa Gundak, Adem Parlak, Oğan Sarp Meriç ve Baran Kaya sarı kart gören oyuncular arasında yer aldı. Bu kartlar, karşılaşmanın tansiyonunu artırırken takımların oyun disiplinini de etkiledi.