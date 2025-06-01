Fethiye İdmanyurdu, 3. Lig’den Çekildi

BÖLGESSEL AMATÖR LİG’DE ŞAMPİYON OLDU

Bölgesel Amatör Lig’de elde ettiği şampiyonlukla TFF 3. Lig’e yükselen Fethiye İdmanyurdu, ligden çekilme kararı aldığını duyurdu. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 1973 yılından beri Fethiye Mahallesi’nde kurulan Fethiye İdmanyurdu’nun bir semtin azmini, enerjisini ve tutkusunu sahaya yansıtarak son yıllarda önemli başarılara imza attığı kaydedildi.

AMATÖR LİG’DE BAŞARI HİKAYESİ YAZDI

Açıklamada, Fethiye İdmanyurdu’nun 2021-2022 sezonunda Amatör Lig’de şampiyon olarak Süper Amatör Lig’e yükseldiği, 2023-2024 sezonunda Süper Amatör’de gösterdiği azimle bir kez daha şampiyon olup Bölgesel Amatör Lig’e geçtiği ifade edildi. Kulübün bu sezonda da Bölgesel Amatör Lig’de şampiyon olarak 3. Lig’e çıktığı belirtildi. “Ülkemizde profesyonel liglerde mücadele edebilmek, sadece futbolcu teriyle değil güçlü bir altyapı, sağlam bir ulaşım ağı, sürdürülebilir maddi kaynaklar ve en önemlisi yerel yönetimlerin desteğiyle mümkündür.” denildi.

DESTEK TALEPLERİ CEVAPSIZ KALDI

Kulüp, bu zorlu süreçte daha ileriye gidebilmek için gereken her şeyi yaptıklarını vurguladı. Destek taleplerinin karşılıksız kaldığı aktarılırken, “Maalesef çağrılarımız cevapsız kaldı. Biz bu şehri ve bu semti onurlandırmak için sahaya çıktık ama ne yazık ki arkamızda durması gereken eller bize dönmedi.” ifadesine yer verildi. Son olarak, derin bir üzüntü ile “Fethiye İdmanyurdu Spor Kulübü, 3. Lig’den çekilme kararı almıştır.” açıklaması yapıldı.