Fethiye İskelesi’nde Ultra Lüks Yat

ULTRA LÜKS MOTOR YAT FETHİYE’DE DEMİR ATTI

Muğla’nın Fethiye ilçesinde iskeleye bağlanan ultra lüks motor yat tüm dikkatleri üzerine çekti. ‘Solandge’ adı verilen yatın Suudi Arabistan Prensi Mukrin bin Abdülaziz’e ait olduğu ifade ediliyor. Bu 85 metre uzunluğundaki yat için 140 ton yakıt ikmal edilmesi amacıyla İzmir Aliağa’dan 6 TIR ile akaryakıt getirildi.

YATIN İHTİŞAMLI DONANIMLARI

‘Malta’ bayrağı taşıyan Solandge, yakıt ikmalinin tamamlanmasının ardından Göcek koylarına gideceği bilgisi alındı. Haftalık kira bedeli 1 milyon 150 bin euroyu bulan yat, içerisinde birçok lüks olanak barındırıyor. Masaj odası, tam donanımlı SPA merkezi, geniş yüzme havuzu, dans pisti, açık hava sineması ve bar gibi imkanların yanı sıra, 12 kişilik konaklama kapasitesine sahip lüks kabinler ile 29 kişilik mürettebat da mevcut. Ayrıca misafirlere plaj kulübü, spor salonu, sauna ve buhar odası gibi çeşitli olanaklar sunuluyor.