Fethiye Marinada Akdeniz Foku Görüntülendi

NESİL TÜKENME TEHLİKESİNDEKİ AKDENİZ FOKU GÖRÜNTÜLENDİ

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki bir marinada, nesli tükenme tehlikesinde bulunan Akdeniz foku görüntüleniyor. Karagözler Mahallesi’nde yer alan bir otelin marinasında bulunan vatandaşlar, kendilerine oldukça yakın bir fokun olduğunu fark etti. Fokun balık avlama anları, cep telefonlarıyla kaydedildi. Daha sonra fok, derin sulara dalarak gözden kayboldu.

KORUMA ALTINDAKİ FOKLAR DAHA ÖNCE DE GÖRÜNTÜLENDİ

Berlin Anlaşması’na göre koruma altında bulunan Akdeniz fokları, geçmişte de Fethiye Körfezi’nde, Kızılada ve çevresinde birçok kez görüntülenmişti. Bu durum, bölgedeki deniz yaşamının korunması açısından önem taşıyor.