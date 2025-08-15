Haberler

Fethiye Marinada Akdeniz Foku Görüntülendi

NESİL TÜKENME TEHLİKESİNDEKİ AKDENİZ FOKU GÖRÜNTÜLENDİ

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki bir marinada, nesli tükenme tehlikesinde bulunan Akdeniz foku görüntüleniyor. Karagözler Mahallesi’nde yer alan bir otelin marinasında bulunan vatandaşlar, kendilerine oldukça yakın bir fokun olduğunu fark etti. Fokun balık avlama anları, cep telefonlarıyla kaydedildi. Daha sonra fok, derin sulara dalarak gözden kayboldu.

KORUMA ALTINDAKİ FOKLAR DAHA ÖNCE DE GÖRÜNTÜLENDİ

Berlin Anlaşması’na göre koruma altında bulunan Akdeniz fokları, geçmişte de Fethiye Körfezi’nde, Kızılada ve çevresinde birçok kez görüntülenmişti. Bu durum, bölgedeki deniz yaşamının korunması açısından önem taşıyor.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Hazırlanıyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp düzenliyor. Takım, üçüncü gününde teknik antrenmanlara başladı ve sezona iyi bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.
Batman 3 Yeni Otobüs Ekledi

Batman Belediyesi, şehir içi ulaşımı güçlendirmek için filosuna 3 körüklü otobüs kattı. Vali Canalp, bu araçların hijyen ve konfor standartlarını yükselttiğini açıkladı.

