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Fethiye Ölüdeniz’de Tekne Kurtarıldı

KAZADA MAKİNE ARIZASI NEDENİYLE TEKNE SÜRÜKLENDİ

Muğla’nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenme yaşayan bir tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. 20 metre uzunluğundaki tekne, 2 kişi ile birlikte denizde kalırken, acil olarak yardım çağrısı yapıldı.

KURTARMA OPERASYONU BAŞARILI OLDU

Fethiye Ölüdeniz açıklarında meydana gelen olayda, makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, KIYEM-5 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklendi. Kurtarma operasyonu sayesinde tekne başarılı bir şekilde Karagözler bölgesine emniyetle yanaştırıldı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından gerekli güvenlik önlemlerini alarak, benzer durumlarla karşılaşmamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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