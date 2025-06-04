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Fethiye Restoranında Malzeme Düştü, 5 Yaralı

DÜŞEN MALZEME SONUCU YARALANANLAR

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, bir restoranda meydana gelen talihsiz bir olay sonucunda biri çocuk 5 yabancı uyruklu insan yaralandı. Olay, Karagedik Mahallesi Çalış mevkisindeki bir restoranın tavanındaki malzemenin, masada oturan kişilerin üzerine düşmesiyle gerçekleşti.

HEMEN MÜDAHALE EDİLDİ

İhbarın yapılması üzerine, bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralanan çocuk da dahil olmak üzere 5 turist, hemen Fethiye’deki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumu ile ilgili daha fazla bilgi henüz paylaşılmadı.

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