Fethiye-Rodos Seferleri Başladı. Yaz Dönemi İçin Belirlendi

YAZ SEZONU DENİZ OTOBÜSÜ SEFERLERİ BAŞLADI

Muğla’nın Fethiye ilçesi ile Rodos Adası arasında yaz dönemi boyunca yapılan deniz otobüsü seferleri başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesinin yaptığı açıklamaya göre, Belediyesi ve İstanbul Deniz Otobüsleri’nin işbirliğiyle hayata geçirilen Fethiye-Rodos hattındaki seferler, dün itibarıyla faaliyete geçti. Muğla Kent Hizmetleri AŞ’nin (MUTTAŞ) desteğiyle başlatılan bu seferler, Fethiye çıkışlı olarak gerçekleştirilecek.

GÜNLÜK SEFER PLANI

Fethiye-Rodos hattında 436 yolcu kapasitesine sahip deniz otobüsleriyle gerçekleştirilen seferlerle, deniz yolu ulaşımının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi ile İDO arasındaki işbirliği sayesinde bu seferler, bugüne kadar sahip olunan en yüksek yolcu kapasitesine ulaşacak. Seferler, Haziran ve Eylül aylarında haftanın 4 günü, Temmuz ve Ağustos aylarında ise her gün düzenlenecek. Fethiye’den saat 08.30’da Rodos’a hareket edecek olan deniz otobüsü, aynı gün Rodos’tan saat 17.30’da Fethiye’ye dönecek.

DENİZ ULAŞIMINA ÖNEM VERİYORUZ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, geçen yıl 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda Bodrum-Didim ile Marmaris-Fethiye deniz otobüsü seferlerini başlattıklarını hatırlatarak, bu yıl Fethiye-Rodos seferlerini de ekleyerek deniz ulaşımına verdikleri önemi vurguladı. Etrafı denizlerle çevrili Muğla’da mavi yolculuğun yanı sıra deniz ulaşımını da önemli bir hale getirdiklerini belirten Aras, “Fethiye-Rodos seferleri, sadece ulaşımda değil sosyal ve kültürel anlamda da iki ülkeyi birbirine yakınlaştıracak. Vatandaşlarımız yaz sezonunda Fethiye’den Rodos’a günübirlik konforlu yolculuk yapabilecek. Dünya Kenti Muğla’mızı uluslararası arenada tanıtan hizmetlere devam edeceğiz” dedi.

GELECEK YAZ DÖNEMİ SEFER HEDEFLERİ

Büyükşehir Belediyesi, 2025 yaz sezonunda Fethiye-Rodos hattında toplamda 192 karşılıklı sefer yapmayı hedefliyor.